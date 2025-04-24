مأساة.. طالب يهاجم عدداً من زملائه ويقتل أحدهم

أفادت الشرطة الفرنسية بأن مراهقا هاجم بسكين مجموعة من الطلاب في مدينة نانت الفرنسية، فقتل أحدهم، وأصاب عددا آخر منهم.

وقالت الشرطة الفرنسية: "إن طالبا في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3، في واقعة طعن داخل مدرسة في مدينة نانت".

وجاء في تقرير قناة "بي إف إم تي في": "طعن طالب في المدرسة الثانوية أربعة طلاب على الأقل، ما أدى إلى وفاة أحدهم (متأثراً بجراحه)".

وقعت المأساة في إحدى المدارس في مدينة نانت. وتبين أن المجرم هو شاب يبلغ من العمر 15 عامًا ولم يكن معروفًا سابقًا لوكالات إنفاذ القانون.

وأكدت الشرطة أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.

يشار إلى أنه تم احتجازه من قبل المعلمين قبل وصول الشرطة.