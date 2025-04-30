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عربي و دولي

"مخطط الفوضى".. القضاء الأردني يصدر أحكاماً بالسجن

2025-04-30 | 14:41
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&quot;مخطط الفوضى&quot;.. القضاء الأردني يصدر أحكاماً بالسجن
"مخطط الفوضى".. القضاء الأردني يصدر أحكاماً بالسجن

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، يوم الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهماً في قضية "المخطط التخريبي".

وقضت المحكمة بأحكامها بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وخلصت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن الوقائع الثابتة في تلك الدعاوى تتمثل في إقدام المجرمين على حيازة مواد مفرقعة لغايات استخدامها للقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها حتماً وواقعاً الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر بعد نقلها داخل أراضي الأردن وإخفائها في أكثر من موقع تفاديا لانكشاف أمرهم.
وبينت أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وأثر المعلومات الواردة بحق المجرمين.
وثبت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار "متفجرات" وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدمرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.
وخلصت إلى أنه "بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون وجراءتها والتي من شأنها الإخلال بالأمن والأمان وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وتهديد أمنه واستقراره والاخلال بالنظام العام وثوابته وركائزه السائدة وتعريض حياة المواطنين للخطر وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيق لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني". 
"مخطط الفوضى".. القضاء الأردني يصدر أحكاماً بالسجن

عربي و دولي

محكمة أمن الدولة

الأردن

مخطط الفوضى

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