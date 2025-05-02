نائب ترامب يعلق على إقالة والتز

نفى جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، أن يكون سبب إقالة مايك والتز من منصب مستشار الأمن القومي هو تسريب محادثات سرية على تطبيق "سيغنال" بشأن الضربات الأميركية على اليمن.

وقال فانس إن والتز، الذي عين في منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، "يحظى بثقة كل من نفسه والرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضاف في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "أعتقد أن هذه ترقية، ويمكن القول إنها مجرد حجة قوية".

وأوضح السيناتور السابق عن ولاية أوهايو، أن البيت الأبيض يعتقد أن والتز "سيخدم الإدارة بشكل أفضل كسفير للأمم المتحدة، وهو منصب أقره مجلس الشيوخ".

ويأتي رحيل والتز بعد نحو 4 أشهر من استقالته من مقعده في الكونغرس عن ولاية فلوريدا، لتولي منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

وقال فانس إن إقالة والتز لم تكن نتيجة "فضيحة سيغنال"، التي وصفها بأنها "لا قيمة لها"، مشيرا إلى أنه "سيُنقل ببساطة إلى منصب إداري آخر لأن ترامب يعتقد أن والتز سيؤدي دوره بشكل أفضل في منصب مختلف".

