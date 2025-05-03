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عربي و دولي

نتنياهو لن يمر! ​

2025-05-03 | 11:25
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نتنياهو لن يمر! ​
نتنياهو لن يمر! ​

نفت الخارجية التركية، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان، إن "الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه".

والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى أذربيجان، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر 5 أيام.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن "تركيا رفضت مرور طائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من مجالها الجوي إلى أذربيجان، لحضور مؤتمر المناخ".

وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل اعترفت برفض تركيا مرور طائرة هرتسوغ عبر مجالها الجوي في طريقها إلى أذربيجان، معتبرة أن هذا "أحد أسباب إلغاء الرحلة وليس السبب الوحيد".

وكان من المقرر أن يقوم هرتسوغ بزيارة قصيرة إلى باكو، الثلاثاء، مع خطط لاستخدام طائرة "جناح صهيون"، المخصصة للزيارات الرسمية الخارجية لرئيس الوزراء والرئيس الإسرائيليين.
 
 
 
 
نتنياهو لن يمر! ​

عربي و دولي

تركيا

بنيامين نتنياهو

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