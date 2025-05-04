بعد الصاروخ الحوثي.. شركات طيران تعلق رحلتها إلى إسرائيل

وقالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إنها عللقت جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو الجاري.وأوضحت المجموعة، التي تضم شركات "سويس"، "النمسا للطيران"، و"خطوط بروكسل الجوية" وشركة الخطوط الجوية الإيطالية "إي.تي.إيه"، إنها ألغت كافة الرحلات المجدولة لهذا اليوم، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب التطورات الأمنية الحالية.كما قامت شركات طيران أخرى مثل "آير يوروبا"، "آير إنديا"، بإلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، في خطوة مشابهة للوفتهانزا، وذلك بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.وبدورها أعلنت شركة الطيران المجرية منخفضة التكاليف "ويز آير" أنها ستعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح الثلاثاء.