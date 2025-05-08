زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف انتخابه بـ"اللحظة التاريخية"، معتبرًا أن ذلك "شرف كبير للولايات المتحدة"، وأعرب عن تطلعه للقاء البابا الجديد.

بدوره، هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، البابا ليو الرابع عشر، متمنيًا له التوفيق في مهامه، ومؤكدًا أهمية تعزيز قيم التعايش والسلام بين الأديان والثقافات.

كما عبّر قادة أوروبيون عن دعمهم للبابا الجديد، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي وصف انتخابه بأنه "يبعث الأمل لملايين المؤمنين"، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي شدد على أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان.

الرئيس البولندي أندريه دودا أكد استعداد بلاده الكاثوليكية لتوطيد علاقتها مع الفاتيكان، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن يسهم البابا الجديد في ترسيخ السلام.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأعرب عن "ثقته في استمرار الحوار البناء" مع الكرسي الرسولي.