الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد

2025-05-08 | 14:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد
زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد

انهالت التهاني من زعماء العالم للكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بعد انتخابه بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، ليحمل اسم ليو الرابع عشر، ويُصبح بذلك أول أميركي في تاريخ الفاتيكان يتولى هذا المنصب الروحي الرفيع.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف انتخابه بـ"اللحظة التاريخية"، معتبرًا أن ذلك "شرف كبير للولايات المتحدة"، وأعرب عن تطلعه للقاء البابا الجديد.

بدوره، هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، البابا ليو الرابع عشر، متمنيًا له التوفيق في مهامه، ومؤكدًا أهمية تعزيز قيم التعايش والسلام بين الأديان والثقافات.

كما عبّر قادة أوروبيون عن دعمهم للبابا الجديد، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي وصف انتخابه بأنه "يبعث الأمل لملايين المؤمنين"، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي شدد على أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان.

الرئيس البولندي أندريه دودا أكد استعداد بلاده الكاثوليكية لتوطيد علاقتها مع الفاتيكان، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن يسهم البابا الجديد في ترسيخ السلام.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأعرب عن "ثقته في استمرار الحوار البناء" مع الكرسي الرسولي

زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد

عربي و دولي

روبرت بريفوست

بابا الفاتيكان

الفاتيكان

العالم

ماكرون

دونالد ترامب

بوتين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير خارجية إسرائيل: إدارة ترامب تمنحنا دعماً سياسياً غير مشروط ولم نتلق أي إشعار مسبق بوقف أميركا قصفها على الحوثيين
انفجار في مدينة لاهور شرق باكستان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب يدعو لوقف نار 30 يوماً في أوكرانيا
02:19

ترامب يدعو لوقف نار 30 يوماً في أوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف غير مشروط لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، مهددًا بفرض مزيد من العقوبات على أي طرف يخرق الهدنة.

02:19

ترامب يدعو لوقف نار 30 يوماً في أوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف غير مشروط لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، مهددًا بفرض مزيد من العقوبات على أي طرف يخرق الهدنة.

اليوم.. الذهب يعلو مجددًا فكم بلغ؟
02:12

اليوم.. الذهب يعلو مجددًا فكم بلغ؟

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من يوم الجمعة، بعدما أقبل المستثمرون على شرائه عقب تراجع حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب لمحادثات تجارية مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع المقبل.

02:12

اليوم.. الذهب يعلو مجددًا فكم بلغ؟

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من يوم الجمعة، بعدما أقبل المستثمرون على شرائه عقب تراجع حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب لمحادثات تجارية مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع المقبل.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025