بعد رفع العقوبات عن سوريا.. ارتدادات دولية ترحّب بالقرار

على الصعيد الرسمي، رحّبت رئاسة الجمهورية العربية السورية بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي فُرضت سابقًا ردًا على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، وجاء في البيان أن هذا التطور يمثل نقطة تحول محورية لصالح الشعب السوري، بينما تتجه البلاد نحو فصل جديد من التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن رفع العقوبات يوفّر فرصة حقيقية لسوريا من أجل استعادة قدراتها الاقتصادية، والانخراط في بناء وطنٍ قادر على النهوض بقيادة سورية واستفادة مباشرة من أبنائه.

كذلك، أصدرت عدد من الدول العربية بيانات ترحيب عقب إعلان الرئيس الأميركي، أبرزها:

الأردن

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن قرار الرئيس الأميركي، يُعد خطوة مهمة في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، بما ينعكس على تحقيق الازدهار والنماء للشعب السوري الشقيق.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم الأردن المطلق لسوريا وشعبها في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

لبنان

بدوره، أعرب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن “ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بمسعى مشكور من سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان".

من جهته، رحب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وقال في بيان: “نهنئ سوريا دولةً وشعباً بهذا القرار الذي يشكل فرصةً للنهوض”، لافتاً إلى أن “هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على لبنان وعموم المنطقة”، ونوه رئيس مجلس الوزراء اللبناني بمبادرة المملكة العربية السعودية وجهودها في هذا الإطار.

وزارة الخارجية القطرية

رحبت وزارة الخارجية القطرية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، معبرة عن تقديرها للجهود السعودية التركية في رفع العقوبات عن سوريا، مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

الخارجية الكويتية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي عن ترحيب دولة الكويت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وأشادت الكويت بـ”الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الملف”، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا لمسار الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا، وتفتح آفاقًا جديدة نحو استعادة عافيتها ومكانتها.

وأكد البيان أن دولة الكويت تجدد دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية وشعبها، ولكافة الجهود الرامية إلى صون سيادتها، واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، والذي أُعلن عنه مساء اليوم الرئيس دونالد ترامب

وأعرب البديوي، كما نقل الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس، عن تطلعه بأن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة الشعب السوري، ويمهد الطريق نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، والتي أسهمت في الدفع نحو هذا القرار المهم.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن قرار الرئيس الأمريكي ‎دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن ‎سوريا هو تطور إيجابي ومهم، مؤكداً أن القرار يستحق الإشادة ويسمح لسوريا بطي صفحة الماضي والانطلاق الاقتصادي لخدمة الاستقرار والتنمية.

مملكة البحرين

هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع والشعب السوري، بمناسبة إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعث برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، أعرب فيها عن خالص تهانيه لفخامته وللشعب السوري الشقيق بمناسبة إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية، وذلك استجابةً لمساعي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشاد الملك بهذا القرار المهم، معتبراً إياه خطوة إيجابية نحو دعم سوريا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها الحديث، مؤكداً أن هذه المبادرة، سيكون لها أثر بالغ في تعزيز جهود فخامة الرئيس أحمد الشرع نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية.

كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، بمناسبة إعلان الرئيس ترامب عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية.

رابطة العالم الإسلامي

رحّبت رابطة العالم الإسلامي، بتثمينٍ كبيرٍ، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض رفعَ العقوبات التي تفرضها بلاده بالكامل عن الجمهورية العربية السورية، وذلك بطلبٍ من ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، وصف الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، هذا الإعلانَ بالمُنعطف المهمّ للشعب السوري؛ لترسيخ استقرار بلاده ودعم مسيرتها إلى مستقبلٍ أفضل.

واعتبر الشيخ العيسى هذا الإعلانَ انتصارًا جديدًا للدبلوماسية السعودية، وتأكيدًا على حكمة قيادتها وثقل مكانتها إسلاميًّا ودوليًّا، وهي التي طالما سخّرت كلّ إمكاناتها وجهودها من أجل تحقيق الخير والسّلام.

وزارة الخارجية العراقية:

وعبرت وزارة الخارجية العراقية عن أملها أن يسهم قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا في دعم مسار الاستقرار فيها، وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها السعودية للتوصل إلى رفع العقوبات عن سوريا.

النائب الأميركي جو ويلسون:

قال النائب الأميركي جو ويلسون: "أشكر الرئيس ترمب على قراره رفع العقوبات عن سوريا لمنح السوريين فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنهم، طالبتُ برفع العقوبات منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام المجرم بشار الأسد".

الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، وأشار دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إلى أن رفع العقوبات سيؤثر إيجابيا لجهة انعاش اقتصاد البلاد.

وقال: "من المهم بالنسبة إلينا أن نرى إعفاء سوريا من العقوبات لإعادة إعمار البلاد وانتعاش الشعب السوري بعد نزاع دام أكثر من 10 سنوات".

المبعوث الأممي غير بيدرسن:

رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بإعلان الرئيس الأميركي بشأن رفع العقوبات عن سوريا وقال إنه ينسجم مع دعوتي المستمرة لاتخاذ خطوات ملموسة بهذا الاتجاه، موضحاً أن غالبية السوريين في الداخل والشتات يطالبون بتوسيع وتيرة تخفيف العقوبات وتسريعها

وأكد المبعوث الأممي أن رفع العقوبات ضروري لتحسين الخدمات الأساسية خاصة الصحة والتعليم وإنعاش الاقتصاد، معتبراً أن هذه الخطوة تمكن السوريين من المساهمة الفعالة في جهود إعادة بناء وطنهم