"ثغرة قاتلة".. هكذا استهدفت إسرائيل السنوار!

أكدت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، استهداف محمد السنوار الشقيق الأصغر ليحيى السنوار مع 10 من قادة حماس خلال اجتماع رصدته الأجهزة الأمنية في إسرائيل.



فيما ذكرت صحيفة "معاريف" أن "ثغرة أمنية قاتلة" كانت كفيلة بأن تقود إسرائيل إلى محمد السنوار، أحد أبرز قادة حماس العسكريين بعد مقتل شقيقه، في قطاع غزة.



وأشارت إلى أنه تم "رصد اجتماع سري عقده محمد السنوار دون وجود أسرى مدنيين".



وفي خطأ وصفته الصحيفة بـ"القاتل"، دعا السنوار إلى "اجتماع مغلق مع كبار قادة جناحه في نفق أسفل مجمع المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون أن يكون الأسرى بالقرب منه".



وأضافت الصحيفة "أدركت إسرائيل الفرصة عندما انفصل محمد السنوار عن الرهائن، وانتهزت الفرصة لمهاجمته".



وعلى إثر ذلك، "سارع وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى المصادقة على ضربة جوية مركزة استهدفت مداخل النفق بعشرات القنابل، في عملية توصف بأنها قد تمثل نقطة تحول في مسار الصراع بغزة، وربما بداية لانهيار الذراع العسكرية لحماس".



وتقول "معاريف" إن مسؤولي حماس أحاطوا أنفسهم بالرهائن ليكونوا بمثابة دروع بشرية، كما فعل يحيي السنوار".