"حادث خطير" في كوريا الشمالية.. كيم غاضب بشدة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الخميس، إن حادثا وقع خلال إطلاق سفينة حربية جديدة.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم كيم جونغ أون، الذي شهد فشل إطلاق المدمرة التي يبلغ وزنها 5 آلاف طن، انتقد الحادث ووصفه بأنه "إهمال لا يمكن أن يغتفر"، وأمر بإعادة تجهيز السفينة قبل اجتماع حزبي سيعقد في حزيران.

وبحسب الوكالة فإنّ الحادث نجم عن "قلة خبرة القيادة والإهمال التشغيلي" أثناء تدشين السفينة تسبّبا بسحق بعض أجزاء قاع السفينة الحربية".

وأكّدت أنّ الحادث "دمّر توازن السفينة الحربية".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ "الأخطاء غير المسؤولة" التي ارتكبها المسؤولون المذنبون "ستتمّ معالجتها في الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الذي سيعقد الشهر المقبل".

ولم تحدّد الوكالة اسم المدمّرة التي تعرضت للحادث.

وفي الشهر الماضي، كشفت بيونغيانغ عن مدمرة يبلغ وزنها 5 آلاف طن أطلق عليها اسم تشوي هيون.