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عربي و دولي

قتلى وجرحى جرّاء حريق في خزان للميثانول بميناء بوشهر الإيراني (فيديو)

2025-06-11 | 05:51
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قتلى وجرحى جرّاء حريق في خزان للميثانول بميناء بوشهر الإيراني (فيديو)
قتلى وجرحى جرّاء حريق في خزان للميثانول بميناء بوشهر الإيراني (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون عندما اندلع حريق في خزان للميثانول في ميناء بوشهر بجنوب البلاد.

وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية بمحافظة بوشهر: إن حريقاً اندلع في خزان الميثانول التابع لشركة كاوه للبتروكيماويات في ميناء دير في محافظة بوشهر أدى حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب "إرنا".
ونقلت "إرنا" عن حسن موسوي قوله، اليوم الأربعاء: وقعت هذه الحادثة في الساعة 11:30 صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي.
وأضاف: نظرا لحجم الحادث، قد يرتفع عدد المصابين والقتلى.
وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية في محافظة بوشهر: إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.
وبث التلفزيون الإيراني لقطات مباشرة لدخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير الساحلية التي تبعد 1200 كيلومتر عن طهران.
قتلى وجرحى جرّاء حريق في خزان للميثانول بميناء بوشهر الإيراني (فيديو)

عربي و دولي

إيران

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