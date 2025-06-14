6 موجات صاروخية إيرانية تضرب إسرائيل: 3 قتلى وعشرات الجرحى

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، إطلاق وابل جديد من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل، وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن دفعة سادسة من الصواريخ أُطلقت من إيران استهدفت مناطق واسعة من إسرائيل. في غضون ذلك تحدثت مواقع إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب -لم يتم الكشف عن تفاصيله- عقب قصف بصاروخ إيراني استهدف موقعا إستراتيجيا.

وأسفرت الهجمات الإيرانية في أحدث البيانات عن مقتل 3 إسرائيليين سقط اثنان منهما بقصف على مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب بينما قتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة رمات غان في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، في حين ارتفع عدد مصابي القصف الإيراني إلى نحو 90 إسرائيليا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت 3 دفعات صاروخية على إسرائيل خلال 15 دقيقة فجر اليوم.

واستهدفت دفعة من الصواريخ الإيرانية -في وقت سابق فجر اليوم السبت- مناطق المروج وطبرية شمال إسرائيل.

وفي أحدث التفاصيل أعلن الإسعاف الإسرائيلي سقوط قتيلين وإصابة 21 إسرائيليا جراء سقوط صواريخ على مدينة ريشون ليتسيون بينهم 3 في حالة خطيرة، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع الكهرباء في أحياء وسط إسرائيل جراء سقوط صواريخ وسط أنباء عن عالقين داخل منازل.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى إصابة عدد من الإسرائيليين وأضرار كبيرة في 6 مبانٍ جراء الهجوم الإيراني الأخير.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الاستمرار في الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أنه خلال الساعة الأخيرة تم إطلاق عشرات الصواريخ من إيران تجاه إسرائيل اعترض عددا منها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شهودا تحدثوا عن سماع دوي انفجارات عنيفة في مواقع عدة بشمال إسرائيل فجر اليوم.

وتحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن دوي انفجارات في مناطق واسعة من إسرائيل، بعضها للمرة الأولى في شمال ووسط وجنوب إسرائيل.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني إطلاق "دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني، انطلاقا من طهران وكرمنشاه"، المدينة الواقعة في غرب إيران.

وكشف الحرس الثوري الإيراني عن استخدامه "منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية" في "عملية الوعد الصادق 3"، التي أطلقها ردا على الضربات الإسرائيلية الواسعة فجر أمس الجمعة.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إنه لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل، وإن رد طهران سيكون مؤلما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عشرات الصواريخ من إيران تجاه إسرائيل، وتم اعتراض عدد منها. وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في عدة مواقع بأنحاء إسرائيل وردت منها تقارير عن سقوط صواريخ. وجدد دعوة السكان إلى ضرورة عدم نشر أو مشاركة مواقع الهجمات.

وقد نقلت مواقع إعلامية إسرائيلية عن شهود عيان قولهم إن صاروخا إيرانيا وقع في موقع إستراتيجي وسط إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

في غضون ذلك، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة 7 إسرائيليين، إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير فجر اليوم السبت، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مبنى بشكل مباشر جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة تل أبيب، وتحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن أن الهجمة الصاروخية الإيرانية الأخيرة دمرت أحد المباني في تل أبيب بشكل كامل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في تل أبيب وبمواقع عدة شمال إسرائيل، وسماع دوي انفجارات قوية في العديد من التجمعات السكنية وسط إسرائيل، في حين دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى دخول المناطق المحمية والملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وأشار إلى أن منظوماته الدفاعية تعمل على اعتراضها.

وقد دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات بالضفة الغربية ومئات المواقع الأخرى بإسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وفي وقت سباق من الليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفين جويين مشبوهين في منطقة وادي عربة جنوبي إسرائيل، واعتراض الدفاعات هدفا جويا مشبوها في منطقة إيلات، إضافة إلى اعتراض سفينة صواريخ 5 مسيرات منذ صباح الجمعة.

وأكد قائد شرطة لواء تل أبيب أن ما جرى (يقصد الهجوم الإيراني) يمثل حدثا كبيرا شمل عددا كبيرا من المواقع، وأن قوات الإنقاذ تحاول الوصول إلى محتجزين داخل ملاجئ مغلقة.

وأضاف أن المنطقة تعرضت لعدة أنواع من الصواريخ، وأن هناك مباني انهارت وأخرى دُمرت فيها طوابق كاملة.

ومن جهتها، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن "دمارا غير مسبوق" لحق بمنطقة تل أبيب الكبرى، حيث تعرضت عشرات المباني والمركبات لأضرار مباشرة بفعل الصواريخ الإيرانية أو شظايا الصواريخ.

وأفادت صحيفة هآرتس بتضرر مبنى من 32 طابقا في تل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية، كما تم إجلاء 300 إسرائيلي تضررت منازلهم في تل أبيب الكبرى وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

كما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الصواريخ الإيرانية دمرت 9 مبانٍ بشكل كامل في رمات غان وسط إسرائيل، بينما تضررت مئات المباني.

وقال رئيس بلدية رمات غان إن 100 شخص باتوا بلا مأوى بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني.



