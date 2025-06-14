إلى المسافرين.. بلاغٌ من طيران الشرق الأوسط!

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن استئناف تشغيل جميع رحلاتها المغادرة من بيروت بعد إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية. وبناءً على ذلك، ستنطلق الرحلات المجدولة بعد الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، السبت 14 حزيران 2025، على أن تعود الطائرات بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت.



