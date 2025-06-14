حرب شاملة تلوح في الأفق؟!

وأشار تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن القيادة الإيرانية كانت تعد لرد شامل، ما يشير إلى إمكانية شن حملة عسكرية واسعة النطاق.

وأوضح أن الضربة الإسرائيلية على إيران كانت متوقعة، إلا أن تنفيذها صدم المجتمع الدولي، وإيران على وجه الخصوص.

كما كشف أن هجوم "الأسد الصاعد" دمّر عشرات الرادارات، وقاذفات الصواريخ، ومضادات الطائرات، وأسفر عن مقتل قادة عسكريين، من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وعلماء نوويين.

وعقب الهجمات، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن "إيران سترد، وسيتحمل العدو ثمنا باهظا، ستتلقى إسرائيل والولايات المتحدة ضربة قاسية".