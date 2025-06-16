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إيران تضرب تل أبيب وحيفا.. 5 قتلى وأكثر من 100 جريح

2025-06-16 | 00:48
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إيران تضرب تل أبيب وحيفا.. 5 قتلى وأكثر من 100 جريح
إيران تضرب تل أبيب وحيفا.. 5 قتلى وأكثر من 100 جريح

سقط 5 قتلى وأكثر من 100 جريح إسرائيلي، جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل في هجمات جديدة أطلقتها إيران صباح اليوم، ونجح بعضها في اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية ليضرب مواقع في تل أبيب وحيفا.

فقد نقلت صحيفة معاريف عن الإسعاف الإسرائيلي أن 5 أشخاص قتلوا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وقال الإسعاف إن طواقمه تعمل في 4 مواقع سقطت فيها الصواريخ.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية في منطقة تل أبيب الكبرى ارتفع إلى 103.
كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب، وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت عليهما صواريخ إيرانية، كما أشارت إلى وجود عالقين تحت الأنقاض في حيفا وسط تزايد الخشية على مصيرهم بعد فقد الاتصال بهم.
وقال قائد منطقة الوسط في الشرطة الإسرائيلية إن عددا كبيرا من المباني تعرضت لإصابات جراء الصواريخ الإيرانية.
وفي وقت سابق قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن الهجوم الإيراني امتد من إيلات جنوبا إلى مدينة الناقورة شمالا، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إيران بدأت هجوما واسع النطاق على مناطق مختلفة من إسرائيل، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق حيفا وعكا والجليل الغربي وخليج حيفا والجليل الأسفل وطبرية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي، أن نحو 100 صاروخ إيراني أطلق على إسرائيل في هذه الدفعة، وقالت إن إصابات مباشرة حدثت في عدة مواقع داخل تل أبيب الكبرى وجنوبي إسرائيل.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شهود عيان، إن صواريخ إيرانية سقطت في 3 مناطق بتل أبيب الكبرى. وأضافت أن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض 10 صواريخ أطلقت من إيران.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن طواقم الإسعاف توجهت إلى 4 مواقع على الأقل سقطت فيها صواريخ إيرانية وسط إسرائيل. وقال الإسعاف الإسرائيلي، إن طواقمه توجهت لعدة مواقع بعد تلقيها إخطارات عن سقوط صواريخ فيها وتحديدا في تل أبيب الكبرى.
وقال رئيس بلدية بتاح تكفا للإذاعة الإسرائيلية، إن صاروخا إيرانيا سقط على المدينة وأصاب مبنى فيها، مضيفا أن عملية الإنقاذ تتواصل.
ولاحقا تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن 4 إصابات مباشرة في حيفا، 2 منها أصابت مولدات الطاقة الرئيسية بالمدينة، كما قال، إن 8 مبانٍ تعرضت لإصابات مباشرة في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.
كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن 4 إصابات مباشرة في تل أبيب، 3 منها أصابت وسط المدينة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 25 إسرائيليا على الأقل أصيبوا جراء إصابات مباشرة لمبان في تل أبيب، في حين قال الإسعاف الإسرائيلي، إنه تم إجلاء 29 مصابا من جميع المواقع التي تعرضت للهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.
كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجبهة الداخلية تحقق في حادث خطير وقع داخل غرفة محصنة في منطقة بتاح تكفا وسط إسرائيل، وذلك بعد أن أشارت إلى أن صاروخا إيرانيا تسبب في تدمير ملاجئ في المنطقة.
في الأثناء دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل جراء هجوم إيراني آخر بالمسيّرات.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى استهداف إيران مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا، وقالت إن المصفاة التي جرى استهدافها تعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يوميا، وتزود أوروبا بالنفط والطاقة، وأضافت أن مجمع مصفاة بازان هو الأكبر في إسرائيل، وينتج 200 ألف برميل نفط يوميا.
من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وصفها بأنها "الأقوى والأكثر تدميرا مقارنة بالعمليات السابقة". وأكد أن الضربات استهدفت مباشرة منظومات القيادة والسيطرة التابعة لإسرائيل في إطار تصعيد نوعي في طبيعة الأهداف والتكتيكات المستخدمة.
وأوضح الحرس الثوري، أن العملية اعتمدت أساليب مبتكرة وتقنيات معلوماتية ومعدات متطورة، ما مكّن الصواريخ من إصابة أهدافها بدقة عالية رغم الدعم الأميركي لإسرائيل وامتلاكها تقنية الدفاع الحديثة، مؤكدا أن الهجمات الإيرانية "أثبتت أن حسابات العدو الصهيوني تجاه إيران خاطئة تماما".
وفي وقت سابق فجر اليوم، فعّلت القوات الإيرانية أنظمة الدفاع الجوي في عدد من المدن، منها العاصمة طهران ومشهد وكرج وبندر أنزلي، في ظل تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، وفق ما أفادت به وكالات أنباء رسمية، في المقابل جددت الجبهة الداخلية تحذيراتها من هجوم إيراني وشيك، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ملايين الإسرائيليين في الملاجئ.
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) سماع دوي انفجارات وإطلاق نيران الدفاع الجوي شرقي طهران، وكذلك دوي انفجار في مدينة شهريار غربي العاصمة.
وأعلنت وكالة "مهر" الإيرانية، أن الدفاع الجوي الإيراني أحبط هجوما إسرائيليا على منطقة بارشين شمالي البلاد، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" أن الدفاعات الجوية أسقطت أجساماً وطائرات مسيرة إسرائيلية في سماء بندر أنزلي، ودمرت طائرتين مسيرتين في باقرشهر شمالي إيران.
في السياق ذاته، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تمديد إغلاق الأجواء وإلغاء الرحلات حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين، وسط استمرار التهديدات الجوية.
من جهته، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن مقتل 73 امرأة وطفلا في 3 ضربات جوية حديثة استهدفت العاصمة طهران، في مؤشر على تصاعد الخسائر البشرية جراء الهجمات.
وفي تطور أمني، أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال عنصرين تابعين لجهاز الموساد الإسرائيلي في مدينة ري جنوب العاصمة.
على الجانب الإسرائيلي، كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق مساء أمس أن سلاح الجو شن هجمات تستهدف صواريخ كانت معدة للإطلاق نحو إسرائيل، بينما أكد جيش الاحتلال، أن الهجمات تستهدف مواقع صواريخ أرض-أرض وسط إيران.
وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية استمرار حالة الطوارئ، داعية الإسرائيليين إلى البقاء قرب الملاجئ، وسط تحذيرات من استمرار التهديدات الصاروخية الإيرانية، بحسب ما نقلت عنها صحيفة هآرتس.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرين إسرائيليين، أن حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية قد تستمر شهرا. ونقلت كذلك عن وزيرة النقل، أنهم يدرسون نقل الإسرائيليين العالقين في الخارج بعبّارة من قبرص.
إيران تضرب تل أبيب وحيفا.. 5 قتلى وأكثر من 100 جريح

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الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط صواريخ إيرانية في وسط إسرائيل إلى 5
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