وسيم الأسد بقبضة الأمن.. فمن هو؟ (صورة)

أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا أن قوى الأمن السوري تمكن من إلقاء القبض على المجرم “وسيم الأسد” في عملية أمنية مُحكمة على الحدود السورية اللبنانية.

ونقلت سانا عن مصدر أمني بريف حمص قوله إن "قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من إلقاء القبض على المجرم وسيم الأسد على الحدود السورية اللبنانية"

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية تمكن في عملية أمنية محكمة من استدراج المجرم وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد".

وأشارت الوزارة إلى أن "العملية نُفذت بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لها، وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح"، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزامها القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة".