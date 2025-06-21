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ترامب: نفذنا ضربات دقيقة ضد مواقع نووية إيرانية وهدفنا تدمير قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم
ترامب: نفذنا ضربات دقيقة ضد مواقع نووية إيرانية وهدفنا تدمير قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم
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نتنياهو: أشكر ترامب على ضرب منشآت إيران النووية
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"أي بي سي" عن مصدرين أميركيين: قاذفات من طراز بي 2 توجهت السبت إلى جزيرة غوام ولا أوامر أخرى للطائرات حالياً
2025-06-21 | 14:27
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"أي بي سي" عن مصدرين أميركيين: قاذفات من طراز بي 2 توجهت السبت إلى جزيرة غوام ولا أوامر أخرى للطائرات حالياً
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"أي بي سي" عن مصدرين أميركيين: قاذفات من طراز بي 2 توجهت السبت إلى جزيرة غوام ولا أوامر أخرى للطائرات حالياً
عربي و دولي
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