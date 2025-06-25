لبنانيون موقوفون في سوريا.. منشور مثير لوهاب!

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، مساء الأربعاء، أن مجموعات "كوماندوز برية" تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين، في حين أشاد رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) بدعم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
في جريمة هزّت الرأي العام الروسي والدولي، اعترف رجل بيلاروسي بمحاولة قتل طفل يبلغ من العمر عاما ونصف، فور وصوله إلى مطار شيريميتيفو في موسكو، بعد فراره مع والدته من الحرب في إيران.
قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه يأمل في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طهران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملها في إيران.