لبنانيون موقوفون في سوريا.. منشور مثير لوهاب!

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، مساء الأربعاء، أن مجموعات "كوماندوز برية" تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين، في حين أشاد رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) بدعم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).