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عربي و دولي

لبنانيون موقوفون في سوريا.. منشور مثير لوهاب!

2025-06-25 | 15:34
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لبنانيون موقوفون في سوريا.. منشور مثير لوهاب!
لبنانيون موقوفون في سوريا.. منشور مثير لوهاب!

أعلن رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر منصة "أكس" أن "السلطات السورية تحتجز ثلاثة لبنانيين متورطين في تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق".

ودعا إلى دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية لحماية البلاد.

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