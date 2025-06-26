كريستيانو رونالدو باقٍ مع النصر حتى 2027
أعلنَ نادي النصر السعودي الخميس تمديد عقد نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، ليواصل مشواره مع فريق العاصمة بعد انضمامه إلى صفوفه بصفقة كبيرة في نهاية العام 2022.
وكتبَ النصر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «القصة تستمر»، فيما قال اللاعب البالغ 40 عاماً في نهاية مقطع فيديو نشره النادي «النصر إلى الأبد».
وكتبَ رونالدو الذي ينتهي عقده السابق في نهاية حزيران/يونيو الحالي «فصل جديد يبدأ. الشغف عينه، الحلم عينه. فلنصنع التاريخ سوياً».
وكان رونالدو أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022.