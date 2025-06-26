كريستيانو رونالدو باقٍ مع النصر حتى 2027



أعلنَ نادي النصر السعودي الخميس تمديد عقد نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، ليواصل مشواره مع فريق العاصمة بعد انضمامه إلى صفوفه بصفقة كبيرة في نهاية العام 2022.

