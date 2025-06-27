ترامب: أنقذت المرشد الإيراني من موت مهين

وفي هجوم قوي عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، انتقد ترامب طهران بسبب إعلانها الانتصار في حربها مع "إسرائيل"، وقال إنه أوقف العمل على تخفيف محتمل للعقوبات على الجمهورية الإسلامية.

أضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستقصف إيران مرة أخرى "بلا شكّ" إذا واصلت تخصيب اليورانيوم بمستويات تسمح بتطوير أسلحة نووية.

واتهم القائد الأعلى الإيراني بالـ "جحود"، بعدما قال خامنئي في رسالة تحد إن التقارير عن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية جراء القصف الأميركي "مبالغ فيها"، معتبرا أن "إيران هزمت إسرائيل ووجهت لواشنطن صفعة قاسية".

وقال ترامب: "كنت أعرف بالضبط أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأميركية التي تعد الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته".

وتابع: "لقد أنقذته من موت قبيح ومهين للغاية، وليس عليه أن يقول: شكرا لك، الرئيس ترامب".

وأشار الرئيس الأميركي إلى إنه كان يعمل في الأيام الأخيرة على إمكان رفع عقوبات مفروضة على إيران، وهو أحد مطالب طهران طويلة الأمد.

أضاف: "ولكن لا، بدلا من ذلك تلقيت بيانا مليئا بالغضب والكراهية والاشمئزاز، وتوقفت على الفور عن العمل على تخفيف العقوبات، وأشياء أخرى"، وحثّ إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.