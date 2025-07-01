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عربي و دولي

شحنة الزجاج المسموم.. تعاون لبناني- سعودي يحبط عملية تهريب ضخمة! (صورة)

2025-07-01 | 02:58
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شحنة الزجاج المسموم.. تعاون لبناني- سعودي يحبط عملية تهريب ضخمة! (صورة)
شحنة الزجاج المسموم.. تعاون لبناني- سعودي يحبط عملية تهريب ضخمة! (صورة)

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، أنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدِّرات، أحبَطَت وَزارةُ الداخلية مُمَثَّلَةً بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، من خلال معلومات قدَّمَتها لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية، محاولة تهريب أكثر من خمسة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المُخَدِّر، مُخَبَأَة في أدوات مائدة من زجاج وبورسلان، في داخل حاوية قادمة من إحدى الدول لدولة لبنان.

ونوه بن شلهوب بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة في لبنان في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

وكانت إدارة الجمارك اللبنانية قد أعلنت أمس انه تمّ توقيف شاحنة قادمة سوريا، وعُثر في داخلِها على خمسة ملايين حبة كبتاغون أي ما يعادل 866 كيلوغراماً كوزنٍ إجمالي، مشيرةً إلى أنه تمّ توقيف (حاء.كاف) وهو سوري الجنسية، والعملُ جارٍ لملاحقة باقي المتورطين بإشراف القضاء المختص.

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