شحنة الزجاج المسموم.. تعاون لبناني- سعودي يحبط عملية تهريب ضخمة! (صورة)

ونوه بن شلهوب بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة في في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

وكانت إدارة الجمارك اللبنانية قد أعلنت أمس انه تمّ توقيف شاحنة قادمة ، وعُثر في داخلِها على خمسة ملايين حبة كبتاغون أي ما يعادل 866 كيلوغراماً كوزنٍ إجمالي، مشيرةً إلى أنه تمّ توقيف (حاء.كاف) وهو سوري الجنسية، والعملُ جارٍ لملاحقة باقي المتورطين بإشراف القضاء المختص.