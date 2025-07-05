إيلون ماسك: أعلن تشكيل حزب أميركا ليعيد لكم الحرية

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم السبت تأسيس "حزب أميركا"، وذلك بعد يوم من توجيهه سؤالا لمتابعيه على منصة إكس عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المتوقع أن يتخذ قرارا خلال الساعات المقبلة بإرسال فريق تفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبدء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس.
أظهر مقطع مصور المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي وهو يحضر مراسم ليلة عاشوراء، في أول ظهور علني له منذ بدء الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في 13 حزيران.