إيلون ماسك: أعلن تشكيل حزب أميركا ليعيد لكم الحرية

أظهر مقطع مصور المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي وهو يحضر مراسم ليلة عاشوراء، في أول ظهور علني له منذ بدء الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في 13 حزيران.