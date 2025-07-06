إتصالات الساعات الأخيرة.. ونقاش الرد اللبناني على برّاك (الشرق الأوسط)

أفادت صحيفة "الشّرق الأوسط" بأنّ الموفد الأميركي إلى ، توماس برّاك، استبق وصوله إلى بتوجيه رسالة مفادها أن "الفرصة سانحة الآن"، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى حل لأزمة سلاح " ". يأتي ذلك في وقت فشل فيه لبنان الرسمي في التوصل إلى صيغة نهائية للرد على ورقة المطالب الأميركية، فيما أبدى "حزب " تشدّدًا ظاهرًا، حيث قال أمينه العام، الشيخ ، إنّ الحزب يرفض الخضوع للضغوط الأميركية والإسرائيلية في مسألة "المواجهة".

وذكرت الصحيفة أيضًا أن اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس ورئيس الحكومة قد عقدت اجتماعًا جديدًا في القصر الجمهوري، لكنّها لم تتمكن من التوصل إلى صياغة نهائية للرد الذي من المقرر أن يُسلم إلى الموفد الأميركي يوم الإثنين. ويُتوقع عقد اجتماع جديد في ضوء الاتصالات الجارية قبيل وصوله المنتظر.

وأوضحت المصادر داخل اللجنة لصحيفة "الشّرق الأوسط" أنه جرت اتصالات إقليمية ومحلية مكثفة بهدف حلحلة العالقة، مشيرةً إلى وجود "تفاؤل مقبول" في هذا السياق.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "حزب الله" والدولة اللبنانية قد توصلا إلى مساحة مشتركة، تدعو إلى ضمانات أميركية حيال تنفيذ أي اتفاق مستقبلي. وبعدما أبدى الحزب بعض الليونة، وضع الأولوية على "تنفيذ إسرائيل لما عليها من اتفاق وقف إطلاق النار" الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، ويشمل "الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وقف الخروقات الجوية والبحرية والبرية، إعادة الأسرى، والسماح للسكان بالعودة"، بالإضافة إلى "إطلاق ورشة إعادة ما دمرته الحرب" في الجنوب.

وأضافت الصحيفة أنّ الحزب قد ناقش في وقت سابق بعض التفاصيل المتعلقة بتسليم السلاح، مشيرةً إلى أن النقاش كان يتضمن تسليم الثقيلة والطائرات المسيّرة وإعادة ما تبقى من صواريخ متوسطة المدى إلى إيران، وفقًا لمصادر لبنانية مواكبة للمباحثات. غير أن الحزب ربط أي تقدم في هذا الصدد بتنفيذ إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الصحيفة أن التواصل مستمر بين "حزب الله" ورئيس البرلمان نبيه بري، الذي أعلن في بيان يوم السبت أن "اللقاءات مستمرة ولم يستجد أي موقف نهائي".