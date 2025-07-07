إنفجار بمستودع ذخيرة قرب بلدة الفوعة بريف إدلب (فيديو)

إنفجار بمستودع ذخيرة قرب بلدة الفوعة بريف إدلب#أخبار_الجديد pic.twitter.com/CBSxmcPmsW
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) July 7, 2025
إنفجار بمستودع ذخيرة قرب بلدة الفوعة بريف إدلب#أخبار_الجديد pic.twitter.com/CBSxmcPmsW
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام.
كشف وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس كواليس العملية العسكرية على إيران التي سميت "عام كلافي" وبدأت يوم 12 يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن هذه الضربة جاءت نتيجة لتحضير استراتيجي طويل.