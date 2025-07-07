إنفجار بمستودع ذخيرة قرب بلدة الفوعة بريف إدلب (فيديو)

كشف وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس كواليس العملية العسكرية على إيران التي سميت "عام كلافي" وبدأت يوم 12 يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن هذه الضربة جاءت نتيجة لتحضير استراتيجي طويل.

