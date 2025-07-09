ترامب ونتنياهو.. الأخير يتحدث عن وجه الشبه بينهما!

وفي حديثه على " بيزنس"، قال نتنياهو: "أنا وترامب نؤمن بمبدأ السلام بالقوة. القوة تأتي أولا ثم السلام".وأضاف : "أظهرنا الكثير من القوة، ويبدو لنا أن للسلام ثمارا كثيرة، وسنتمكن من توسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية وخلق واقع في الشرق الأوسط لا يصدق، يحقق الرخاء والاستقرار".كما أعرب نتنياهو عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، لوقف إطلاق النار في وإطلاق سراح الرهائن.