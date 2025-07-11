هل تُرفع الحصانة عن بوشكيان؟

وبعد الإجتماع، تلا الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر
البيان الآتي :
"إنفاذا للمواد 92 و93 من النظام الداخلي، عقد هذا الإجتماع من مكتب المجلس
ومن لجنة الإدارة
والعدل وبعد التداول شكلت بالملف المطروح من قبل وزير العدل والنيابة العامة التمييزية لرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان
لجنة مصغرة لإعداد التقرير المطلوب" .
على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري
الى جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 تموز الجاري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة وذلك عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.