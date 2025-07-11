هل تُرفع الحصانة عن بوشكيان؟

ترأس رئيس في مقر رئاسة الثانية في ،إجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، حضره النواب: ، ابو ، آلان عون، ، ، ، غادة ايوب، أشرف بيضون، علي خريس، ، ، ، ، ، ، جورج عطالله، هاغوب بقرادونيان، وجورج عقيص والأمين العام لمجلس النواب .

