الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بارّاك يوضّح!

2025-07-12 | 12:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بارّاك يوضّح!
بارّاك يوضّح!

كتب الموفد الأميركي توماس بارّاك عبر صفحته على منصة "أكس" أن تعليقاته أمس أشادت بالخطوات الكبيرة التي قطعتها سوريا، مشددًا أنها ليست تهديدًا للبنان. وأوضح باراك أن سوريا تتحرك بسرعة كبيرة للاستفادة من الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع العقوبات من قِبل الرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى الاستثمارات القادمة من تركيا ودول الخليج، والتواصل الدبلوماسي مع الدول المجاورة، والرؤية الواضحة للمستقبل.

وأكد باراك أن قادة سوريا لا يريدون سوى التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، مشيرًا إلى التزام الولايات المتحدة بدعم العلاقة بين الجارين المتساويين والذوي السيادة، اللذين ينعمون بالسلام والازدهار

مقالات ذات صلة
بارّاك يوضّح!

محليات

عربي و دولي

توماس بارّاك

لبنان

سوريا

دمشق

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خامنئي: وجّهنا صفعة لأميركا!
اطباء بلا حدود: نصف ضحايا غزة من الاطفال (صور)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يطال لبنان.. قرارٌ للرئيس الفلسطيني! (صورة)
15:29

يطال لبنان.. قرارٌ للرئيس الفلسطيني! (صورة)

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، قرارًا بإلحاق وحدة "الأمن والحماية" التابعة لسفارة فلسطين في لبنان بقوات الأمن الوطني الفلسطيني في الساحة اللبنانية، بأفرادها وعتادها كافة.

15:29

يطال لبنان.. قرارٌ للرئيس الفلسطيني! (صورة)

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، قرارًا بإلحاق وحدة "الأمن والحماية" التابعة لسفارة فلسطين في لبنان بقوات الأمن الوطني الفلسطيني في الساحة اللبنانية، بأفرادها وعتادها كافة.

لقاء يجمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو
10:05

لقاء يجمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو

كشف مصدر دبلوماسي في دمشق أنّ لقاءً مباشرا سوف يجمع مسؤولا سوريا ومسؤولا اسرائيليا في باكو على هامش زيارة يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، نقلا عن “فرانس برس”.

10:05

لقاء يجمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو

كشف مصدر دبلوماسي في دمشق أنّ لقاءً مباشرا سوف يجمع مسؤولا سوريا ومسؤولا اسرائيليا في باكو على هامش زيارة يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، نقلا عن “فرانس برس”.

يحدث الآن

اخترنا لك
يطال لبنان.. قرارٌ للرئيس الفلسطيني! (صورة)
15:29
"إعادة لبنان لبلاد الشام".. تحذير وتضييق على "السلاح"
14:24
لقاء يجمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو
10:05
وجود لبنان مهدد.. ومخاوف من اعادته لـ"بلاد الشام"؟
05:23
المبعوث الأميركي توم برّاك لصحيفة "ذا ناشيونال": لبنان يواجه خطراً وجودياً إذا لم يعالج أسلحة "حزب الله"
03:47
أردوغان: التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب
03:45
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025