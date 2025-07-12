بارّاك يوضّح!

وأكد باراك أن قادة سوريا لا يريدون سوى التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، مشيرًا إلى التزام الولايات المتحدة بدعم العلاقة بين الجارين المتساويين والذوي السيادة، اللذين ينعمون بالسلام والازدهار.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، قرارًا بإلحاق وحدة "الأمن والحماية" التابعة لسفارة فلسطين في لبنان بقوات الأمن الوطني الفلسطيني في الساحة اللبنانية، بأفرادها وعتادها كافة.
كشف مصدر دبلوماسي في دمشق أنّ لقاءً مباشرا سوف يجمع مسؤولا سوريا ومسؤولا اسرائيليا في باكو على هامش زيارة يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، نقلا عن “فرانس برس”.