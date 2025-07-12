بارّاك يوضّح!

كتب الموفد الأميركي توماس بارّاك عبر صفحته على منصة "أكس" أن تعليقاته أمس أشادت بالخطوات الكبيرة التي قطعتها ، مشددًا أنها ليست تهديدًا للبنان. وأوضح باراك أن سوريا تتحرك بسرعة كبيرة للاستفادة من الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع العقوبات من قِبل الرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى الاستثمارات القادمة من تركيا ودول ، والتواصل الدبلوماسي مع الدول المجاورة، والرؤية الواضحة للمستقبل.



