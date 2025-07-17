المرصد السوري لحقوق الانسان: السلطات السورية تسحب قواتها بالكامل من محافظة السويداء



أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أمس الأربعاء أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة تسير على نحو جيد، في حين تستمر المباحثات بشأن الاتفاق، بما في ذلك النقطة الخلافية المتعلقة بخرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي.