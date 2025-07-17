المرصد السوري لحقوق الانسان: السلطات السورية تسحب قواتها بالكامل من محافظة السويداء

وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة الى إسرائيل على خلفية التصعيد الذي وقع في الأيام الماضية، خاصة الضربات الجوية التي طالت العاصمة دمشق، قائلاً: "لا نخشى الحرب ونحن أبناء هذه الأرض".
أعلن الزعيم الدرزي الشيخ يوسف جربوع، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة.
أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أمس الأربعاء أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة تسير على نحو جيد، في حين تستمر المباحثات بشأن الاتفاق، بما في ذلك النقطة الخلافية المتعلقة بخرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي.