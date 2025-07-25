في باريس.. الشيباني يلتقي وزيراً إسرئيلياً!

وقال براك في منشور على منصّة إكس "لقد التقيتُ مساء السوريين والإسرائيليين في باريس".

وأضاف براك إنّ "هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود"، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيرا في جنوب .