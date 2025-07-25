في باريس.. الشيباني يلتقي وزيراً إسرئيلياً!

وقال براك في منشور على منصّة إكس "لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس".
وأضاف براك إنّ "هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود"، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيرا في جنوب سوريا.
بالتزامن مع موجة حرّ غير مسبوقة، اندلعت سلسلة حرائق كبيرة في عدة ولايات جزائرية.
أسقطت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي الليلة الماضية 105 قطع من المسيرات الجوية الأوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية بحسب وزارة الدفاع الروسية