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عربي و دولي

في باريس.. الشيباني يلتقي وزيراً إسرئيلياً!

2025-07-25 | 04:35
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في باريس.. الشيباني يلتقي وزيراً إسرئيلياً!
في باريس.. الشيباني يلتقي وزيراً إسرئيلياً!

عُقد في باريس اجتماع بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحسب ما أفاد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك.

وقال براك في منشور على منصّة إكس "لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس".

وأضاف براك إنّ "هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود"، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيرا في جنوب سوريا.

 
 
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