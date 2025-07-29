حلوى محشوة بالشظايا!

في واقعة شغلت الرأي العام المغربي، تحوّل حفل عائلي أُقيم في منطقة زايو شمال البلاد إلى مأساة، بعدما تناول عدد من المدعوين حلوى تقليدية احتوت على شظايا زجاجية حادة.

وأثار الحادث الخطير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفر عن إصابة 16 شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم حالات خطرة، نتيجة الأعراض التي ظهرت عليهم بعد تناول الحلوى، والتي شملت نزيفاً في الفم والحلق، وصعوبة في البلع، وآلاماً داخلية.