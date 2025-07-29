ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمجلس الوزراء، الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة. معتبرا أن هذا الاعتراف يأتي "لحماية حل الدولتين".

ونقل متحدث عن ستارمر خلال اجتماع قوله إن "الوضع غير المحتمل بشكل متزايد في غزة وتراجع فرص التوصل إلى حل الدولتين" يجعلان من الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة ضرورية الآن.

وأضاف المتحدث أن "المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، ما لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتوافق على وقف لإطلاق النار، وتوضح نيتها عدم ضم أراض من الضفة ، وتلتزم بعملية سلام دائمة تؤدي إلى حل الدولتين".

وقال ستارمر إن بلاده لا تساوي بين إسرائيل وحركة حماس، مشددا على أن المطالب البريطانية من حماس لا تزال قائمة.

وكان ستارمر قد أشار في وقت سابق إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر أساسي لضمان استئناف عملية السلام، لكنه ربط ذلك بظروف ميدانية وسياسية تسمح بتحقيق هذا الهدف.









