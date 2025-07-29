مؤتمر حل الدولتين يعتمد الوثيقة الختامية لتسوية القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال فعاليات الثاني من المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.وقال ابن فرحان، أمام المؤتمر الذي ترأسه السعودية وفرنسا: "تم اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر"، وفق ما نقلته السعودية الرسمية.وأوضح أن الوثيقة تشكل إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) وتحقيق السلم والأمن للجميع.وتضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر تأكيد الالتزام بحل الدولتين "إسرائيل وفلسطين" بحدود آمنة ومعترف بها، كما نصت على أنه سيتم تضمين تعهدات دول أخرى مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.