هزات أرضية في غواتيمالا.. وأضرار بالمباني (فيديو)

شهدت دولة غواتيمالا في أميركا الوسطى سلسلة من الهزات الأرضية، ما أدى إلى إخلاء عدد من المباني وتضرر ممتلكات، إضافة إلى تفعيل بروتوكولات .

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهزات شعر بها السكان أيضًا في ، نظرًا لقربها من المنطقة التي شهدت الزلازل.