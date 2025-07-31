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الخارجية الأميركية: منع منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة
2025-07-31 | 08:29
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الخارجية الأميركية: منع منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة
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