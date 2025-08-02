إطلاق نار على منتظري المساعدات! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
قالت حركة حماس، يوم السبت، إنها "لن تتخلى عن سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك في رداً على تصريحات منسوبة للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تحدث فيها عن استعداد الحركة لنزع سلاحها".
بدأ اليوم أول تدفق للغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر ولاية كيليس التركية.
أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، خلال تمثيله رئيس حزب القوات سمير جعجع في عشاء مركز الحزب في بعبدات بالمتن الشّمالي، إلى أنّ "لبنان يقف أمام لحظة مصيرية، بين خيار الدولة أو اللادولة".