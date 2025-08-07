"اليونيفيل" يصادر عتاد في جنوب لبنان.. هل دخل "عماد 4"؟ (صور)

نشر الجيش الفرنسي صورا تظهر مصادرة أسلحة وذخائر عسكرية في ، وقال الجيش في منشور عبر منصة اكس انه جرى تحديد شبكة أنفاق وترسانة أسلحة هامة، وتم تجنيد أكثر من 200 جندي من اليونيفيل خلال عملية "كيميل 2"، بالتعاون مع ، على مقربة من الخط الأزرق. وذلك للمساهمة في خفض التصعيد وحماية المدنيين، وفقًا للقرار 1701.

فيما أشارت مصادر "الجديد" أن الكمية المضبوطة أكبر من الأيام السابقة، ما اعتُبر "صيداً ثميناً".

مصدر عسكري علق لـ "الجديد" قائلا: النفق الذي دخلته الكتيبة الفرنسية وصودرت منه الذخائر كبير جدا، وقد دخل اليه الجيش اللبناني مرتين وهو يشبه الى حد بعيد الانفاق التي نشرها الاعلام الحربي بعنوان " 4". إلا أن ايا من الجهات الرسمية لم تؤكد أو تنفِ هذه المعلومات حتى الآن.