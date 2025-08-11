المستشار الألماني يعلن عن "مباحثات" الأربعاء بمشاركة ترامب والأوروبيين وزيلينسكي

يشارك الرئيس الأميركي وقادة أبرز الدول الاوروبية وأوكرانيا، إضافة الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي، الاربعاء في "اجتماع افتراضي" يتناول ملف ، قبل يومين من اجتماع مقرر بين الرئيسين الاميركي والروسي، وفق ما اعلن المتحدث المستشار الالماني فريدريش ميرتس.