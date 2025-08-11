مصر تعزي لبنان وتؤكد دعمها للجيش في وقت الشدة

وأشار إلى أن التضحيات التي قدمها الجنود الأبرار ليست غريبة على البطولات التي عرفها ، مشيداً بروح الشجاعة والتفاني التي يتحلى بها عناصر الجيش في حماية والحفاظ على أمنه.

ونوّه السفير المصري خلال الاتصال بالدعم الكامل الذي تقدمه مصر للجيش اللبناني والقوى الأمنية المختلفة، مؤكداً أن بلاده ستستمر في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للبنان الشقيق، إيماناً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.