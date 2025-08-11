مصر تعزي لبنان وتؤكد دعمها للجيش في وقت الشدة

وأشار السفير إلى أن التضحيات التي قدمها الجنود الأبرار ليست غريبة على البطولات التي عرفها الجيش اللبناني، مشيداً بروح الشجاعة والتفاني التي يتحلى بها عناصر الجيش في حماية الوطن والحفاظ على أمنه.
ونوّه السفير المصري خلال الاتصال بالدعم الكامل الذي تقدمه مصر للجيش اللبناني والقوى الأمنية المختلفة، مؤكداً أن بلاده ستستمر في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للبنان الشقيق، إيماناً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.
التقطت عدسات الكاميرا لحظات لبجعة تسبح بهدوء داخل مسبح أحد منتجعات طبرجا، وسط دهشة الزوار.تشاهدون الفيديو مرفقاً:
أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة". وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.
أجرى النائب الأميركي إبراهيم حمادة مباحثات في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، بعد وصوله مباشرة من تل أبيب في زيارة وصفها بـ"الخطوة التاريخية".