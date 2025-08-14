التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!

رحب وزير الخارجية السوري، بالنتائج التي توصل لها تقرير التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل السوري، في آذار الماضي.

ووجه الشيباني رسالة شكر إلى رئيس باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير، مؤكداً أن "ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".



وجاء في : "‏تثمن الجمهورية السورية هذه الجهود، كما تؤكد التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في الجديدة".



كما أكدت الرسالة أن "التقرير الدولي يتوافق في مضامينه الأساسية مع نتائج " المستقلة" التي شكلها الرئيس للتحقيق في أحداث آذار الماضي.



كما أشاد بالوصول غير المسبوق الذي منحه فريق إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف، مؤكداً "على غياب أي دليل على وجود سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات".



وأقر الشيباني "بالتحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في إصلاح القطاعين الأمني والقضائي"، داعياً إلى "رفع العقوبات الدولية لدعم جهود الإصلاح".



واختتم الرسالة بالتأكيد على "الالتزام بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، معرباً عن أمله في أن تشكل توصيات اللجنة "خارطة طريق للمرحلة المقبلة".