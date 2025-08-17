الشرع: تقسيم سوريا مستحيل

واكد خلال جلسة حوارية عقدها مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية بمحافظة ان "الدولة ملتزمة بمحاسبة المتجاوزين في أحداث السويداء".وقال الشرع: "أن أحداث السويداء شهدت الكثير من التجاوزات من كل الأطراف كلنا ندينها ولا نقر بها".واضاف: "نحن أسقطنا النظام في معركة تحرير وأمامنا معركة أخرى تتمثل في توحيد البلد لكن يجب ألا تكون بالدماء وبالقوة العسكرية".وفيما يتعلق بالاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" لفت الشرع الى أن بعض ممارساتها على تختلف عما يدور في المفاوضات قائلًا: "مع ذلك سيتم مناقشة الاتفاق معهم بشأن آلية التنفيذ".