الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الشرع: تقسيم سوريا مستحيل

2025-08-17 | 05:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشرع: تقسيم سوريا مستحيل
الشرع: تقسيم سوريا مستحيل

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ان هناك بعض الافرقاء يستقوي بإسرائيل، لافتًا الى ان هناك رغبات عند بعض الناس لتقسيم سوريا، لكن هذا الأمر مستحيل أن يحدث.

واكد خلال جلسة حوارية عقدها مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية بمحافظة إدلب ان "الدولة ملتزمة بمحاسبة المتجاوزين في أحداث السويداء".
وقال الشرع: "أن أحداث السويداء شهدت الكثير من التجاوزات من كل الأطراف كلنا ندينها ولا نقر بها".
واضاف: "نحن أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا وأمامنا معركة أخرى تتمثل في توحيد البلد لكن يجب ألا تكون بالدماء وبالقوة العسكرية".
وفيما يتعلق بالاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" لفت الشرع الى أن بعض ممارساتها على الأرض تختلف عما يدور في المفاوضات قائلًا: "مع ذلك سيتم مناقشة الاتفاق معهم بشأن آلية التنفيذ".
 
مقالات ذات صلة
الشرع: تقسيم سوريا مستحيل

عربي و دولي

الشرع

سوريا

أحمد الشرع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: على إسرائيل أن تعلم أن حرب الـ12 يوماً لم تكن سوى جزء من قوتنا العسكرية وأن أياماً عصيبة تنتظرها
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس هيئة الأركان يعقد اليوم اجتماعاً موسّعاً في قيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب: ترقبوا!
09:46

ترامب: ترقبوا!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن إحراز "تقدم كبير" بشأن روسيا، بعد يومين من قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بهدف بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

09:46

ترامب: ترقبوا!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن إحراز "تقدم كبير" بشأن روسيا، بعد يومين من قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بهدف بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب: ترقبوا!
09:46
ترامب: تطور كبير حدث بشأن روسيا وأوكرانيا .. ترقبوا
09:29
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً وتفعيل الدفاعات لاعتراضه
09:23
الجيش الإسرائيلي: تفعيل الإنذارات في تل أبيب ووسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
09:08
زيلينسكي: جاهز على كل المستويات للقاء ترامب
09:07
روبيو: ترمب وبوتين ناقشا أموراً يمكن أن تشكل اختراقاً لإنهاء حرب أوكرانيا
09:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025