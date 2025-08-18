هذا ما دار بين ترامب وبوتين على السجادة الحمراء

كشف قارئ شفاه عن الحديث الذي دار بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي على السجادة الحمراء، أثناء لقائهما لعقد اجتماع بشأن إنهاء الحرب في .

وأظهرت لقطات مصورة الزعيمين يتصافحان على المدرج قبل أن يستقلا مركبة واحدة متوجهين إلى مبنى مجاور لعقد اجتماع موسع بحضور مساعديهم.



ونقلت صحيفة " " البريطانية عن قارئ شفاه قوله إن ترامب قال لبوتين عند اللقاء: "أخيرا"، مضيفا: " برؤيتك، وأقدّر حضورك". ورد بالقول: "أنا هنا لأساعدك". ورد ترامب: "سأساعدك".



وخلال التحية، قال بوتين إنه "سيضع حدا" للنزاع إذا طلب منه ذلك، مضيفا: "كل ما عليهم فعله هو أن يطلبوا". ورد ترامب: "آمل أن يحدث ذلك"، قبل أن يدعو بوتين لركوب السيارة قائلا: "لنمضِ قدما، الأمر جاد وطويل، يا لها من رحلة".