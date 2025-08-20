الأخبار
عربي و دولي

استهدافات ليلية.. بالفيديو: دمار وغارات في جنوب لبنان!

2025-08-20 | 15:19
استهدافات ليلية.. بالفيديو: دمار وغارات في جنوب لبنان!
استهدافات ليلية.. بالفيديو: دمار وغارات في جنوب لبنان!

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم، غارة جوية على أطراف بلدتي عبا وأنصار في جنوب لبنان، وذلك بعد استهداف سابق طال شقة سكنية في بلدة الحوش.

محليات

عربي و دولي

جنوب لبنان

بلدة الحوش

صور

لبنان

الجيش الإسرائيلي

محليات

عربي و دولي

جنوب لبنان

بلدة الحوش

صور

لبنان

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يزعم: هذا ما استهدفناه في جنوب لبنان
16:27

الجيش الإسرائيلي يزعم: هذا ما استهدفناه في جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو شنّ غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفة بنية تحتية، مخازن أسلحة، ومنصّة إطلاق صواريخ.

​وأشار إلى أن هذه المواقع تشكل خرقًا للتفاهمات مع لبنان، مؤكّدًا أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.

16:27

الجيش الإسرائيلي يزعم: هذا ما استهدفناه في جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو شنّ غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفة بنية تحتية، مخازن أسلحة، ومنصّة إطلاق صواريخ.

​وأشار إلى أن هذه المواقع تشكل خرقًا للتفاهمات مع لبنان، مؤكّدًا أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.

إيران تهدد.. "مستعدون"
05:54

إيران تهدد.. "مستعدون"

أكدت إيران أنها مستعدة لأي هجوم إسرائيلي جديد، معلنة بأنها طوّرت صواريخ بإمكانيات أكبر من تلك التي استُخدمت في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل واستمرت 12 يوما.


05:54

إيران تهدد.. "مستعدون"

أكدت إيران أنها مستعدة لأي هجوم إسرائيلي جديد، معلنة بأنها طوّرت صواريخ بإمكانيات أكبر من تلك التي استُخدمت في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل واستمرت 12 يوما.


