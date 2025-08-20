استهدافات ليلية.. بالفيديو: دمار وغارات في جنوب لبنان!

View this post on Instagram
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو شنّ غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفة بنية تحتية، مخازن أسلحة، ومنصّة إطلاق صواريخ.وأشار إلى أن هذه المواقع تشكل خرقًا للتفاهمات مع لبنان، مؤكّدًا أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.
أكدت إيران أنها مستعدة لأي هجوم إسرائيلي جديد، معلنة بأنها طوّرت صواريخ بإمكانيات أكبر من تلك التي استُخدمت في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل واستمرت 12 يوما.