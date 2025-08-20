استهدافات ليلية.. بالفيديو: دمار وغارات في جنوب لبنان!

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو شنّ غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفة بنية تحتية، مخازن أسلحة، ومنصّة إطلاق صواريخ.



​وأشار إلى أن هذه المواقع تشكل خرقًا للتفاهمات مع لبنان، مؤكّدًا أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.