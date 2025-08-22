وأضاف لاريجاني أنّ النواة الأساسية لحزب وُلدت من إرادة الشعب اللبناني، موضحًا أنّ "الآن يقولون إن أنشأت حزب لا، أنتم بأنفسكم وبسلوككم أنشأتم . نعم، نحن ساعدنا وسنستمر في المساعدة، لكن أصل حزب الله وُلد من إرادة الشعب اللبناني، وأصبح مصدر قوة لهم".

وحول وضع الحزب ، قال لاريجاني: "رأيتُ أن حزب الله وقيادته مصممون جدًا على طريقهم. كل القيادات في حزب الله وشبابهم يتمتعون بعزم راسخ". وأضاف: "رأيتم ذلك الجيل الذي حضر هناك، ولم يقم أحد بدعوتهم، بل جاؤوا من تلقاء أنفسهم. يشعرون بأن الظلم يُمارَس ضدهم، ولذلك هم مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل الدفاع عن ".

وردًا على فكرة الاستسلام، شدد لاريجاني أنّ "الآن جاء بعض الناس ليقولوا لهم: عليكم أن تستسلموا! ولماذا يجب أن نستسلم؟ ولمن يجب أن نستسلم؟ هم غاضبون من هذا الطرح".

وعن علاقة الحزب بإيران، قال: "يقولون إن هذه القوى مرتبطة بإيران؛ نعم، هي مرتبطة، لأنهم إخوتنا، لا بمعنى أنهم تابعون لنا أو يأتمرون بأمرنا... بل نحن نعتقد أنهم يتمتعون بالنضج الكافي لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم".

وأشار إلى أنّ موقف إيران يقوم على دعم لبنان القوي والمستقل، مؤكدًا: "نحن لا نسعى إلى الهيمنة، بل نؤمن بالعلاقات الأخوية والتعاون العاقل".