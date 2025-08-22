الأخبار
عربي و دولي

لاريجاني عن حزب الله: ليس إيراني.. و"حب للبنان"؟

2025-08-22 | 13:28
أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى أنّ حزب الله نشأ عندما دخلت إسرائيل إلى بيروت وسيطرت عليها، مؤكّدًا أنّ "أي شعب في أي بلد يقبل بأن يكون تحت احتلال أجنبي؟ لم يقبلوا، لذا قام عدد من الشباب وقالوا: علينا أن ندافع عن أنفسنا".

وأضاف لاريجاني أنّ النواة الأساسية لحزب الله وُلدت من إرادة الشعب اللبناني، موضحًا أنّ "الآن يقولون إن إيران أنشأت حزب الله! لا، أنتم بأنفسكم وبسلوككم أنشأتم حزب الله. نعم، نحن ساعدنا وسنستمر في المساعدة، لكن أصل حزب الله وُلد من إرادة الشعب اللبناني، وأصبح مصدر قوة لهم".

وحول وضع الحزب اليوم، قال لاريجاني: "رأيتُ أن حزب الله وقيادته مصممون جدًا على طريقهم. كل القيادات في حزب الله وشبابهم يتمتعون بعزم راسخ". وأضاف: "رأيتم ذلك الجيل الذي حضر هناك، ولم يقم أحد بدعوتهم، بل جاؤوا من تلقاء أنفسهم. يشعرون بأن الظلم يُمارَس ضدهم، ولذلك هم مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل الدفاع عن لبنان".

وردًا على فكرة الاستسلام، شدد لاريجاني أنّ "الآن جاء بعض الناس ليقولوا لهم: عليكم أن تستسلموا! ولماذا يجب أن نستسلم؟ ولمن يجب أن نستسلم؟ هم غاضبون من هذا الطرح".

وعن علاقة الحزب بإيران، قال: "يقولون إن هذه القوى مرتبطة بإيران؛ نعم، هي مرتبطة، لأنهم إخوتنا، لا بمعنى أنهم تابعون لنا أو يأتمرون بأمرنا... بل نحن نعتقد أنهم يتمتعون بالنضج الكافي لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم".

وأشار إلى أنّ موقف إيران يقوم على دعم لبنان القوي والمستقل، مؤكدًا: "نحن لا نسعى إلى الهيمنة، بل نؤمن بالعلاقات الأخوية والتعاون العاقل".

