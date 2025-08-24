الأخبار
عربي و دولي

خامنئي عن المشكلة مع واشنطن: لا يمكن حلّها!

2025-08-24 | 06:36
خامنئي عن المشكلة مع واشنطن: لا يمكن حلّها!
خامنئي عن المشكلة مع واشنطن: لا يمكن حلّها!

أكّد المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأحد، أنّ "الدرع الفولاذي لوحدة الشعب والمسؤولين والقوات المسلحة يجب ألاّ تُنتهك".

وخلال كلمة له، أضاف خامنئي أنّ "شعب إيران يقف بقوة في مواجهة طلب الولايات المتحدة المهين للخضوع"، مردفاً أنّ أعداء إيران "أدركوا، من خلال المقاومة والوحدة القوية بين الشعب والمسؤولين والقوات المسلحة وتحمل الهزائم القاسية في الهجمات العسكرية، أنّه لا يمكن إجبار الشعب والنظام الإسلامي الإيراني على الركوع أو الخضوع عبر الحرب". 

وأشار خامنئي إلى أنّ أعداء إيران "يسعون إلى تحقيق هذا الهدف عبر إحداث الانقسامات داخل البلاد فيما يجب على جميع الناس والمسؤولين وأهل الرأي والكلمة أن يحافظوا بكل قوتهم على الدرع الفولاذي للوحدة الوطنية المقدسة والعظيمة، ويقوّوها". 

وأوضح أنّ "المشكلة مع واشنطن لا يمكن حلها، فهي تريد لإيران أن تكون خاضعة لأوامرها"، مضيفاً أنّ "من يطالب طهران بإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن لحل المشكلة فهو يركز على الظواهر فقط". 

وأشار إلى أنّ "الإدارات الأميركية السابقة كانت تخفي سبب عدائها تحت مسميات مختلفة كحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والديمقراطية، لكن الرجل الذي يتولى السلطة اليوم في أميركا كشف الحقيقة وبيّن الهدف الحقيقي عندما قال إنّ مواجهتنا لإيران، هي كي تكون خاضعة لأميركا". 
 
 
 
 
خامنئي عن المشكلة مع واشنطن: لا يمكن حلّها!

عربي و دولي

علي خامنئي

ايران

حماس: الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى ونتنياهو يتحمل مسؤولية مصيرهم
لافروف: زيلينسكي يعاند ويضع شروطاً لمقابلة بوتين

