خامنئي عن المشكلة مع واشنطن: لا يمكن حلّها!

أكّد المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي، الأحد، أنّ "الدرع الفولاذي لوحدة الشعب والمسؤولين والقوات المسلحة يجب ألاّ تُنتهك".

وخلال له، أضاف خامنئي أنّ "شعب يقف بقوة في مواجهة طلب المهين للخضوع"، مردفاً أنّ أعداء إيران "أدركوا، من خلال والوحدة القوية بين الشعب والمسؤولين والقوات المسلحة وتحمل الهزائم القاسية في الهجمات العسكرية، أنّه لا يمكن إجبار الشعب والنظام الإسلامي على الركوع أو الخضوع عبر الحرب".



وأشار خامنئي إلى أنّ أعداء إيران "يسعون إلى تحقيق هذا الهدف عبر إحداث الانقسامات داخل البلاد فيما يجب على جميع الناس والمسؤولين وأهل الرأي والكلمة أن يحافظوا بكل قوتهم على الدرع الفولاذي للوحدة الوطنية المقدسة والعظيمة، ويقوّوها".



وأوضح أنّ "المشكلة مع لا يمكن حلها، فهي تريد لإيران أن تكون خاضعة لأوامرها"، مضيفاً أنّ "من يطالب طهران بإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن لحل المشكلة فهو يركز على الظواهر فقط".



وأشار إلى أنّ "الإدارات الأميركية السابقة كانت تخفي سبب عدائها تحت مسميات مختلفة كحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والديمقراطية، لكن الرجل الذي يتولى السلطة في أميركا كشف الحقيقة وبيّن الهدف الحقيقي عندما قال إنّ مواجهتنا لإيران، هي كي تكون خاضعة لأميركا".