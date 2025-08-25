جاهزون؟.. ظاهرة نادرة في سماء لبنان بهذا الموعد!

وسيُرى الخسوف كاملًا في والعراق واليمن والصومال، بينما تقتصر المشاهدة في ولبنان وفلسطين ومصر والسودان على الخسوف الجزئي والكلي، فيما يتضاءل ظهوره كلما اتجهنا غربًا نحو والمغرب .

ظاهرة الخسوف تحدث عند مرور في ظل ، ويبدو القمر خلالها وكأنه يتآكل تدريجيًا حتى يكتسي باللون الأحمر نتيجة انعكاس ضوء عبر الغلاف الجوي.