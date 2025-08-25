الأخبار
عربي و دولي

جاهزون؟.. ظاهرة نادرة في سماء لبنان بهذا الموعد!

2025-08-25 | 14:59
جاهزون؟.. ظاهرة نادرة في سماء لبنان بهذا الموعد!
جاهزون؟.. ظاهرة نادرة في سماء لبنان بهذا الموعد!

تشهد دول عربية عدة مساء 7 أيلول المقبل خسوفًا قمريًا مميزًا، يبدأ في الساعة 6:28 مساءً بتوقيت بيروت ويصل ذروته عند 9:11 مساءً، حيث يتحول القمر إلى اللون الأحمر الدموي قبل أن يعود تدريجيًا إلى طبيعته عند 10:56 ليلاً.

وسيُرى الخسوف كاملًا في دول الخليج والعراق واليمن والصومال، بينما تقتصر المشاهدة في سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والسودان على الخسوف الجزئي والكلي، فيما يتضاءل ظهوره كلما اتجهنا غربًا نحو ليبيا والمغرب العربي.

ظاهرة الخسوف تحدث عند مرور القمر في ظل الأرض، ويبدو القمر خلالها وكأنه يتآكل تدريجيًا حتى يكتسي باللون الأحمر نتيجة انعكاس ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي

جاهزون؟.. ظاهرة نادرة في سماء لبنان بهذا الموعد!

محليات

عربي و دولي

خسوف القمر

خسوف

لبنان

الدول العربية

القمر

السماء

وسط القصف المتواصل.. خيام النازحين تتكدس على شاطئ غزة (فيديو)
ترامب إلى إسرائيل؟

غادرت "رويترز".. وإتهمتها في تمكين "الاغتيال المنهجي"
08:39

غادرت "رويترز".. وإتهمتها في تمكين "الاغتيال المنهجي"

أعلنت الصحافية الكندية فاليريا زينك مغادرتها "وكالة رويترز للأنباء" بعد المجزرة الإسرائيلية التي قتلت 4 صحفيين أمس في غزة وقامت بتكسير بطاقتها الصحفية بعد أن اتهمت رويترز بالتورط في اغتيال الصحفيين والإبادة الجماعية في غزة.

08:39

غادرت "رويترز".. وإتهمتها في تمكين "الاغتيال المنهجي"

أعلنت الصحافية الكندية فاليريا زينك مغادرتها "وكالة رويترز للأنباء" بعد المجزرة الإسرائيلية التي قتلت 4 صحفيين أمس في غزة وقامت بتكسير بطاقتها الصحفية بعد أن اتهمت رويترز بالتورط في اغتيال الصحفيين والإبادة الجماعية في غزة.

غادرت "رويترز".. وإتهمتها في تمكين "الاغتيال المنهجي"
08:39
مجلس الوزراء السعودي: نرفض بشكل قاطع أي دعوات انفصالية لتقسيم سوريا
08:06
سانا: وصول قافلة تجارية إلى ممر "بصر الحرير" في طريقها إلى محافظة السويداء
06:29
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق
06:28
الخارجية السورية: ندين توغل إسرائيل وشنها حملات اعتقال بريف القنيطرة
06:05
حرائق مدمرة تجتاح إسبانيا (فيديو)
03:49
