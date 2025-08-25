جاهزون؟.. ظاهرة نادرة في سماء لبنان بهذا الموعد!

وسيُرى الخسوف كاملًا في دول الخليج والعراق واليمن والصومال، بينما تقتصر المشاهدة في سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والسودان على الخسوف الجزئي والكلي، فيما يتضاءل ظهوره كلما اتجهنا غربًا نحو ليبيا والمغرب العربي.
ظاهرة الخسوف تحدث عند مرور القمر في ظل الأرض، ويبدو القمر خلالها وكأنه يتآكل تدريجيًا حتى يكتسي باللون الأحمر نتيجة انعكاس ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي.
أعلنت الصحافية الكندية فاليريا زينك مغادرتها "وكالة رويترز للأنباء" بعد المجزرة الإسرائيلية التي قتلت 4 صحفيين أمس في غزة وقامت بتكسير بطاقتها الصحفية بعد أن اتهمت رويترز بالتورط في اغتيال الصحفيين والإبادة الجماعية في غزة.