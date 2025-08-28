السيناتور الأميركي يحذّر حزب الله من الخطة "ب"

صعّد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام لهجته، مؤكداً أنّ الوقت حان لإنهاء وجود ، مشيراً إلى أنّ الحزب يتلقى التدريب من ويُظهر ولاءً كاملاً لها. وأوضح أنّ "الخطة ب" هي استخدام القوة العسكرية لنزع سلاح الحزب.



