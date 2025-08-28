السيناتور الأميركي يحذّر حزب الله من الخطة "ب"

في المقابل، رحّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الحكومة اللبنانية حول "حصرية السلاح"، واعتبره خطوة جوهرية تمكّن لبنان من استعادة سيادته وإعادة بناء مؤسساته، بعيداً عن أي نفوذ خارجي.
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتصويت التاريخي الذي أجراه مجلس الأمن، والذي يُنهي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بطريقة مسؤولة ومنظمة ومحددة زمنيًا.
تحطمت طائرة مقاتلة بولندية من طراز F-16 أثناء استعدادها لعرض جوي في مدينة رادوم بوسط البلاد متحولةً الى كرة من "اللهب". وأعلن المتحث بإسم الحكومة البولندية عن وفاة الطيار.#الجديد #أخبار_الجديد
رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمديد مجلس الأمن الدولي مهمة "اليونيفيل" حتى 2027، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من نقاط حدودية لبنانية ما زالت تحتلها.