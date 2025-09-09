حماس تعلن نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة الإغتيال

وقالت في بيان "نؤكد فشل في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة إلى علياء المجد، وهم: الشهيد جهاد لبد (أبو بلال) مدير مكتب الدكتور خليل الحية، الشهيد همام الحية (أبو يحيى) نجل الدكتور خليل الحية، الشهيد عبد الواحد (أبو خليل) مرافق، الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر) مرافق، الشهيد المملوك (أبو مالك) مرافق".

كما نعت الحركة "الشهيد الوكيل عريف بدر سعد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي (لخويا)".

وقالت حماس إن "محاولة الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في القطرية الدوحة جريمة بشعة وعدوان سافر وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وبحسب البيان، "مثّلت هذه الجريمة عدوانا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدور مهم ومسؤول في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"