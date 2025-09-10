بولندا تتصدى لـ "أجسام معادية" في مجالها الجوي

وقال البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش في منشور على منصة إكس: "الطائرات استخدمت أسلحتها ضدّ الأجسام المعادية. نحن على اتصال دائم مع قيادة ".

وأتي بيان وزير الدفاع بعد أن أعلنت القيادة العملانية للبلاد أنّ طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلف تأهّبت للتصدّي لهذه الانتهاكات.

، قال الجيش البولندي في منشور على "إكس": "خلال الهجوم الذي شنّه الروسي على أهداف تقع على الأراضي ، تمّ انتهاك مجالنا الجوي مرارا من قبل طائرات مسيّرة".

بدوره، قال رئيس الوزراء توسك على "إكس": "إنّ العملية جارية عقب انتهاكات متعدّدة للمجال الجوي البولندي. لقد استخدم الجيش أسلحة ضد هذه الأجسام".

وتسبّبت هذه الانتهاكات بإغلاق مطار، فأُغلق موقتا مطار شوبان، في وارسو، بحسب ما أعلنت الفدرالية الأميركية، مشيرة إلى أنّ قرار تعليق العمل بالمطار سببه "نشاط عسكري غير متوقع مرتبط بأمن الدولة".