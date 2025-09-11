بعد الضربات الاسرائيلية على الدوحة.. أول تعليق من حماس!

أصدرت بياناً مصوراً، الخميس، هو الأول بعد الضربة التي استهدفت مقر إقامة قادة الحركة في ، الثلاثاء.





وقال المتحدث الحركة في البيان، إن " تسعى لإفشال كل مساعي إنهاء الحرب في غزة".



واعتبر أن "إسرائيل تبحث عن صورة نصر وهمي بعد فشلها في غزة"، و"لن تنجح في تغيير مواقفنا".



وقال برهوم إن "الهجوم اعتداء صارخ على سيادة قطر وإعلان حرب ويهدد استقرار المنطقة ويعرض للخطر".



كما تعهد برهوم بمواصلة القتال ضد إسرائيل، وحث " العرب على اتخاذ خطوات قانونية وسياسية ضد إسرائيل".



وتابع: "الهجوم الإسرائيلي استهدف قيادات الحركة أثناء بحث مقرح لوقف إطلاق النار، هذا الهجوم لن يغير شروط الحركة لإنهاء حرب غزة".