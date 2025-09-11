الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بعد الضربات الاسرائيلية على الدوحة.. أول تعليق من حماس!

2025-09-11 | 10:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد الضربات الاسرائيلية على الدوحة.. أول تعليق من حماس!
بعد الضربات الاسرائيلية على الدوحة.. أول تعليق من حماس!

أصدرت حماس بياناً مصوراً، الخميس، هو الأول بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر إقامة قادة الحركة في الدوحة، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في البيان، إن "إسرائيل تسعى لإفشال كل مساعي إنهاء الحرب في غزة".

واعتبر أن "إسرائيل تبحث عن صورة نصر وهمي بعد فشلها في غزة"، و"لن تنجح في تغيير مواقفنا".

وقال برهوم إن "الهجوم الإسرائيلي اعتداء صارخ على سيادة قطر وإعلان حرب ويهدد استقرار المنطقة ويعرض الأمن الإقليمي للخطر".

كما تعهد برهوم بمواصلة القتال ضد إسرائيل، وحث "القادة العرب على اتخاذ خطوات قانونية وسياسية ضد إسرائيل".

وتابع: "الهجوم الإسرائيلي استهدف قيادات الحركة أثناء بحث مقرح ترامب لوقف إطلاق النار، هذا الهجوم لن يغير شروط الحركة لإنهاء حرب غزة".
 
مقالات ذات صلة
بعد الضربات الاسرائيلية على الدوحة.. أول تعليق من حماس!

عربي و دولي

فلسطين

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قطر استنكرت تصريحات نتنياهو "المتهورة"
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار

اقرأ ايضا في عربي و دولي

على طريقة أفلام السينما.. توقيف مسلح في حلب (فيديو)
Play
11:05

على طريقة أفلام السينما.. توقيف مسلح في حلب (فيديو)

تمكن الامن السوري من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بعدما هدد المارة بالسلاح وتسبب بقطع الطريق في حي بستان القصر في حلب.

11:05

على طريقة أفلام السينما.. توقيف مسلح في حلب (فيديو)

تمكن الامن السوري من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بعدما هدد المارة بالسلاح وتسبب بقطع الطريق في حي بستان القصر في حلب.

يحدث الآن

اخترنا لك
صندوق النقد: فريق من الخبراء سيزور لبنان في وقت لاحق من أيلول
12:00
صندوق النقد: لبنان بحاجة لبرنامج إصلاح شامل ودعم خارجي ميسر جداً.
11:59
على طريقة أفلام السينما.. توقيف مسلح في حلب (فيديو)
11:05
أفيخاي أدرعي.. في جنوب لبنان! (صورة)
10:13
"موقع لانتاج وتخزين أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!
07:14
بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير
06:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025