"ما حدث قد حدث".. روبيو يصل الى إسرائيل لتأكيد الدعم الأميركي

وتأتي زيارة روبيو في ظل ضغوط دولية على إسرائيل
على خلفية تصعيد عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة
، وقبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتزم دول غربية عدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تندد بها إسرائيل وواشنطن.
كما سيلتقي روبيو رئيس الوزراء بنيامين
نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين. ومن المقرر أن يزور حائط المبكى في القدس
.
وكان وزير الخارجية
أكد قبيل سفره أن الانتقاد النادر الذي وجّهه ترامب
لإسرائيل بعد قصف الدوحة
لن يغيّر في الدعم الأميركي للدولة العبرية.
وقال "ما حدث قد حدث. من الواضح أننا لسنا سعداء بذلك، والرئيس لم يكن سعيدا بذلك".
لكنه أكد أن "هذا لن يغير من طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، لكن علينا أن نناقشه.. وبشكل رئيسي ما التأثير الذي سوف يخلفه" على جهود التوصل إلى هدنة في الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول.
وتابع روبيو "نحن بحاجة إلى المضي قدما ومعرفة ما سيأتي بعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف، عندما يتم قول وفعل كل شيء، هناك مجموعة تسمى حماس
لا تزال موجودة، وهي مجموعة شريرة".