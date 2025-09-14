الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"ما حدث قد حدث".. روبيو يصل الى إسرائيل لتأكيد الدعم الأميركي

2025-09-14 | 02:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;ما حدث قد حدث&quot;.. روبيو يصل الى إسرائيل لتأكيد الدعم الأميركي
"ما حدث قد حدث".. روبيو يصل الى إسرائيل لتأكيد الدعم الأميركي

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد الى إسرائيل في زيارة يجدد خلالها دعم بلاده للدولة العبرية، على رغم الضربات التي شنّتها على قطر مستهدفة قادة حماس، ولقيت انتقادا من الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي زيارة روبيو في ظل ضغوط دولية على إسرائيل على خلفية تصعيد عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وقبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتزم دول غربية عدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تندد بها إسرائيل وواشنطن.
كما سيلتقي روبيو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين. ومن المقرر أن يزور حائط المبكى في القدس.
وكان وزير الخارجية أكد قبيل سفره أن الانتقاد النادر الذي وجّهه ترامب لإسرائيل بعد قصف الدوحة لن يغيّر في الدعم الأميركي للدولة العبرية.
وقال "ما حدث قد حدث. من الواضح أننا لسنا سعداء بذلك، والرئيس لم يكن سعيدا بذلك".
لكنه أكد أن "هذا لن يغير من طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، لكن علينا أن نناقشه.. وبشكل رئيسي ما التأثير الذي سوف يخلفه" على جهود التوصل إلى هدنة في الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول.
وتابع روبيو "نحن بحاجة إلى المضي قدما ومعرفة ما سيأتي بعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف، عندما يتم قول وفعل كل شيء، هناك مجموعة تسمى حماس لا تزال موجودة، وهي مجموعة شريرة".
مقالات ذات صلة
"ما حدث قد حدث".. روبيو يصل الى إسرائيل لتأكيد الدعم الأميركي

عربي و دولي

الولايات المتحدة

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قمة الدوحة.. مراسلة الجديد تنقل الأجواء
ترامب متهم بالتحايل على القانون

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وزير الداخلية السوري استقبل وفداً من المكوّن الشيعي.. إليكم مضمون اللقاء!
07:00

وزير الداخلية السوري استقبل وفداً من المكوّن الشيعي.. إليكم مضمون اللقاء!

اجتمع وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في مقر الوزارة بدمشق مع وفد يضم وجهاء وأعيانا من المكون الشيعي في سوريا، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

07:00

وزير الداخلية السوري استقبل وفداً من المكوّن الشيعي.. إليكم مضمون اللقاء!

اجتمع وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في مقر الوزارة بدمشق مع وفد يضم وجهاء وأعيانا من المكون الشيعي في سوريا، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير الداخلية السوري استقبل وفداً من المكوّن الشيعي.. إليكم مضمون اللقاء!
07:00
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض مسيرة يمنية أطلقت باتجاه مطار رامون جنوبي إسرائيل
05:03
قمة الدوحة.. مراسلة الجديد تنقل الأجواء
04:50
ترامب متهم بالتحايل على القانون
01:25
بعد محاولة استهدافه في قطر.. حماس تؤكد نجاة كبار مفاوضيها
2025-09-13
ماكرون عن اعلان نيويورك: خطوة في طريق لا رجعة فيه نحو السلام
2025-09-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025