"ما حدث قد حدث".. روبيو يصل الى إسرائيل لتأكيد الدعم الأميركي

وصل الأميركي ماركو روبيو الأحد الى في زيارة يجدد خلالها دعم بلاده للدولة العبرية، على رغم الضربات التي شنّتها على قطر مستهدفة قادة ، ولقيت انتقادا من .



وتأتي زيارة روبيو في ظل ضغوط دولية على على خلفية تصعيد عملياتها العسكرية في شمال ، وقبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتزم دول غربية عدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تندد بها إسرائيل وواشنطن.

كما سيلتقي روبيو رئيس الوزراء نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين. ومن المقرر أن يزور حائط المبكى في .

وكان أكد قبيل سفره أن الانتقاد النادر الذي وجّهه لإسرائيل بعد قصف لن يغيّر في الدعم الأميركي للدولة العبرية.

وقال "ما حدث قد حدث. من الواضح أننا لسنا سعداء بذلك، والرئيس لم يكن سعيدا بذلك".

لكنه أكد أن "هذا لن يغير من طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، لكن علينا أن نناقشه.. وبشكل رئيسي ما التأثير الذي سوف يخلفه" على جهود التوصل إلى هدنة في الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول.

وتابع روبيو "نحن بحاجة إلى المضي قدما ومعرفة ما سيأتي بعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف، عندما يتم قول وفعل كل شيء، هناك مجموعة تسمى لا تزال موجودة، وهي مجموعة شريرة".