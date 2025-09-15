الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب سيحضر جنازة تشارلي كيرك (فيديو)

2025-09-15 | 02:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب سيحضر جنازة تشارلي كيرك (فيديو)
ترامب سيحضر جنازة تشارلي كيرك (فيديو)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للصحافيين، قبيل عودته إلى البيت الأبيض، أنه "على متن طائرة "إير - فورس 1"، سيتوجّه إلى أريزونا لحضور جنازة تشارلي كيرك الأحد المقبل".

مقالات ذات صلة
ترامب سيحضر جنازة تشارلي كيرك (فيديو)

عربي و دولي

دونالد ترامب

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"استهداف عنصر في حزب الله".. الجيش الاسرائيلي يزعم وينشر! (فيديو)
ترامب عن اسرائيل: عليها توخي الحذر!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الرئيس عون زار أمير قطر: لبنان متضامن مع الدوحة
07:23

الرئيس عون زار أمير قطر: لبنان متضامن مع الدوحة

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية، في العاصمة القطرية، الدوحة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال .

07:23

الرئيس عون زار أمير قطر: لبنان متضامن مع الدوحة

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية، في العاصمة القطرية، الدوحة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال .

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسلة الجديد تنقل التفاصيل من القمة العربية الإسلامية في الدوحة
07:31
الرئيس عون زار أمير قطر: لبنان متضامن مع الدوحة
07:23
الأمير تميم للرئيس عون: نؤكد وقوف قطر إلى جانب لبنان وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه
07:03
الرئيس عون: لبنان يقف إلى جانب قطر ويتضامن معها ومع شعبها الشقيق
07:02
الرئيس عون زار أمير قطر مجدداً ادانته الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدفها
07:01
وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى الدوحة
05:48
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025